Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров
Министр обороны Украины сообщил о прогрессе в сотрудничестве с партнерами по пакетам оборонной помощи, заверив, что украинские защитники получат больше вооружения, и призвал союзников по НАТО предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны от российских атак.
Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского
2 000 государственных служащих и представителей органов местного самоуправления пройдут бесплатные курсы английского языка до уровня В1 в рамках программы Future Perfect, чтобы улучшить свою способность общаться с международными партнерами и представлять Украину за рубежом.
Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский обсудил с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном потребности украинских военных на ближайшие месяцы, необходимую помощь со стороны США, защиту от российских ракетно-бомбовых атак, развитие фортификационных сооружений и стратегические вопросы до 2024 года.
Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно
Украина подала в ЮНЕСКО две номинации в сфере охраны нематериального культурного наследия: "Традиция полесского музыкального инструмента "дудка-винтик" и "Практика охраны традиции Щедрого вечера в Украине".
Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер
Большой российский десантный корабль проекта 775 был замечен пришвартованным в Сухарной бухте Севастополя, его передвижения отслеживаются и сообщаются Вооруженным силам Украины.
В Украине более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести - Нацполиция
С начала российского вторжения количество пропавших без вести в Украине выросло в 4 раза, достигнув на сегодня 50 150 человек.
Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура
Трое гражданских лиц, в том числе 71-летняя женщина, получили ранения в результате российских ракетных и авиаударов по Харьковской области 28 марта, в результате чего были повреждены жилые дома и частные усадьбы.
Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей
Посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам покинуть Харьковскую и Одесскую области в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих регионах.
Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ
Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранных поставщиков, взыскав более 700 миллионов гривен за недопоставленное или некачественное военное оборудование и средства защиты.
Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно
В Мюнхене, Германия, начал работу мобильный офис Государственного предприятия "Документ", который позволяет украинцам за рубежом получить паспортные документы.