Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров

Министр обороны Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о наработках Украины с партнерами в вопросе оборонных пакетов помощи. Глава государства заверил, что у украинских защитников будет больше оружия. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Был сегодня доклад министра обороны Украины Умерова по оборонным пакетам. То, что получаем. То, над чем работаем с партнерами. Делаем все, чтобы у наших воинов было больше возможностей, больше оружия. И это будет. - пообещал Президент.

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28 марта 2024 года во время заседания совета Украина-НАТО министр обороны Украины Рустем, от имени Украины призвал западных союзников предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне атак рф на критическую инфраструктуру. Члены Альянса подтвердили свои обязательства укреплять оборону Украины.

Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии