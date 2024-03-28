Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи, отметив, что он отвечает всем потребностям Украины. Об этом Умеров написал в соцсети Х, передает УНН.

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"Я благодарен нашим немецким партнерам за новый значительный пакет военной помощи Украине. Боеприпасы, бронетехника и беспилотники - среди ключевых приоритетов Украины. Пакет помощи соответствует всем этим потребностям", - написал Умеров.

Напомним

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, оружие, маскировочное снаряжение и систему спутниковой связи.