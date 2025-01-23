Зеленский: Европе нужно работать с США, а не с Россией по энергоресурсам

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
17:33 • 47680 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
16:01 • 71968 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 85912 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 108366 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 85453 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 68534 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 104299 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 57583 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 73042 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101642 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

23 января, 10:07 • 105076 просмотра
Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

23 января, 10:16 • 84743 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

23 января, 11:19 • 109158 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

23 января, 12:50 • 101203 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 69429 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 108366 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 104299 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 173400 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 172633 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 175412 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

16:03 • 49867 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 50716 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 44800 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 43800 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 69429 просмотра
Актуальное
Зеленский: Европе нужно работать с США, а не с Россией по энергоресурсам

Зеленский: Европе нужно работать с США, а не с Россией по энергоресурсам

Киев  •  УНН

 • 1053 просмотра

Read in English

Президент Украины призвал Европу усилить сотрудничество с США в энергетической сфере вместо рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна усилить сотрудничество с США и другими партнерами в сфере энергоресурсов, отказавшись от взаимодействия с Россией. По его словам, это станет ключом к миру и безопасности. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что достижение мира возможно благодаря усилению международного сотрудничества, в частности с США и европейскими партнерами. Он отметил, что Россия, как виновник войны, стремится затянуть агрессию, и важно усиливать давление на нее. Энергоресурсы, в частности нефть, по его словам, является ключевым элементом для мира и безопасности.

И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы,

- сказал Зеленский.

Укрепление энергетической безопасности и международное сотрудничество остаются важными для достижения мира, но в то же время Россия продолжает наносить удары по нашей стране.

Президент напомнил, что в Запорожье в результате российского ракетного обстрела пострадали 52 человека, среди них спасатели.

Один из повторных ударов произошел уже во время спасательных работ, погиб один человек. Зеленский отметил важность усиления ПВО, ведь каждая система защиты спасает жизни.

Особенно я хочу сегодня отметить спасателей именно из Запорожской области: Андрей Эйхвальд, Алексей Коваленко, Константин Костенко, Алексей Переверзев - спасибо вам! Также работники ГСЧС Украины с Херсонщины: Виктор Фисуненко, Артем Озерчук, Богдан Колесниченко - большое спасибо вам! Донецкая область: Владислав Карпенко, Алексей Гаевский, Михаил Горпиненко, Александр Кобыляцкий, Илья Булхов - спасибо вам, ребята, и спасибо всем вашим коллегам!

- сказал Президент.

Зеленский отметил успешное выполнение программы "еПоддержка", которая уже охватила более 12 миллионов заявок, и подчеркнул важность продолжения поддержки украинских семей.

Напомним

россия ночью, 23 января, атаковала Запорожье беспилотниками и баллистическими ракетами, повредив энергетический объект, есть погибшие и раненые, среди которых двухмесячный ребенок.

Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть: почему это важно для Украины23.01.25, 18:31 • 16013 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье

Обратиться по вопросам размещения рекламы