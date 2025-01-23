Зеленский: Европе нужно работать с США, а не с Россией по энергоресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна усилить сотрудничество с США и другими партнерами в сфере энергоресурсов, отказавшись от взаимодействия с Россией. По его словам, это станет ключом к миру и безопасности. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает УНН.



Детали

Зеленский заявил, что достижение мира возможно благодаря усилению международного сотрудничества, в частности с США и европейскими партнерами. Он отметил, что Россия, как виновник войны, стремится затянуть агрессию, и важно усиливать давление на нее. Энергоресурсы, в частности нефть, по его словам, является ключевым элементом для мира и безопасности.

И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы, - сказал Зеленский.

Укрепление энергетической безопасности и международное сотрудничество остаются важными для достижения мира, но в то же время Россия продолжает наносить удары по нашей стране.

Президент напомнил, что в Запорожье в результате российского ракетного обстрела пострадали 52 человека, среди них спасатели.

Один из повторных ударов произошел уже во время спасательных работ, погиб один человек. Зеленский отметил важность усиления ПВО, ведь каждая система защиты спасает жизни.

Особенно я хочу сегодня отметить спасателей именно из Запорожской области: Андрей Эйхвальд, Алексей Коваленко, Константин Костенко, Алексей Переверзев - спасибо вам! Также работники ГСЧС Украины с Херсонщины: Виктор Фисуненко, Артем Озерчук, Богдан Колесниченко - большое спасибо вам! Донецкая область: Владислав Карпенко, Алексей Гаевский, Михаил Горпиненко, Александр Кобыляцкий, Илья Булхов - спасибо вам, ребята, и спасибо всем вашим коллегам! - сказал Президент.

Зеленский отметил успешное выполнение программы "еПоддержка", которая уже охватила более 12 миллионов заявок, и подчеркнул важность продолжения поддержки украинских семей.

Напомним

россия ночью, 23 января, атаковала Запорожье беспилотниками и баллистическими ракетами, повредив энергетический объект, есть погибшие и раненые, среди которых двухмесячный ребенок.

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