Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя зросла: показали наслідки

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росія атакувала Запоріжжя дронами та балістичними ракетами, пошкодивши енергетичний об'єкт. Загинула 1 людина, 25 поранених, серед яких двомісячна дитина та 4 рятувальники.

росія вночі атакувала Запоріжжя безпілотниками та балістичними ракетами, пошкодивши енергетичний об'єкт, загинула 1 людина, 25 поранені, серед яких двомісячна дитина та 4 рятувальники, повідомили оновлені дані голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ДСНС у четвер у Telegram, пише УНН.

На жаль, кількість постраждалих постійно зростає. Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 25 людей

- повідомив Федоров.

Деталі

"Упродовж ночі ворог двічі атакував Запоріжжя. "Шахедами" знищив один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися жителі та об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту", - написав Федоров.

Тривога, з його слів, тривала понад 6 годин. "Під ранок росіяни вдарили ще раз - вже балістикою", - зазначив він.

Як повідомили у ДСНС, уражено адміністративну будівлю, житлові будинки та приватний сектор.

Федоров вказав, що одна багатоповерхівка зруйнована, тридцять пошкоджені. А ще понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя.

Без світла на ранок, за даними Федорова, залишалися понад 20 тисяч абонентів, ще 17 тисяч - без теплопостачання.

Серед 25 постраждалих - двомісячний хлопчик. Постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб’єкт, вказав голова ОВА.

За даними ДСНС, серед травмованих - 4 рятувальники, які постраждали під час повторної атаки.

"Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 25 отримали травми, серед них двомісячна дитина та 4 рятувальники", - повідомили у ДСНС.

Одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу рф по Запоріжжю23.01.25, 06:49 • 102175 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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