Число пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло: показали последствия
Киев • УНН
россия атаковала Запорожье дронами и баллистическими ракетами, повредив энергетический объект. Погиб 1 человек, 25 раненых, среди которых двухмесячный ребенок и 4 спасателя.
россия ночью атаковала Запорожье беспилотниками и баллистическими ракетами, повредив энергетический объект, погиб 1 человек, 25 ранены, среди которых двухмесячный ребенок и 4 спасателя, сообщили обновленные данные глава Запорожской ОВА Иван Федоров и в ГСЧС в четверг в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, количество пострадавших постоянно растет. По состоянию на сейчас к медикам за помощью обратилось уже 25 человек
Детали
"В течение ночи враг дважды атаковал Запорожье. "Шахедами" уничтожил один из энергетических объектов. Без электричества остались жители и объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", - написал Федоров.
Тревога, по его словам, продолжалась более 6 часов. "Под утро россияне ударили еще раз - уже баллистикой", - отметил он.
Как сообщили в ГСЧС, поражено административное здание, жилые дома и частный сектор.
Федоров указал, что одна многоэтажка разрушена, тридцать повреждены. А еще изувечены частные дома и нежилые помещения в Шевченковском и Александровском районах Запорожья.
Без света на утро, по данным Федорова, оставались более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения.
Среди 25 пострадавших - двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, которые ликвидировали последствия вражеской атаки на энергообъект, указал глава ОВА.
По данным ГСЧС, среди травмированных - 4 спасателя, которые пострадали во время повторной атаки.
"В результате обстрела погиб 1 человек, 25 получили травмы, среди них двухмесячный ребенок и 4 спасателя", - сообщили в ГСЧС.
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью23.01.25, 06:49 • 21703 просмотра