Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

На рассвете 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, погиб человек, пострадали 16 человек, среди которых - двухмесячный младенец. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина. 16 человек ранены, среди них двухмесячный младенец - написал Иван Федоров в 06:25.

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок