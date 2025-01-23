Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью
Киев • УНН
В результате утренней атаки россиян на Запорожье погиб 47-летний мужчина. Ранения получили 16 человек, включая двухмесячного младенца, после четырех взрывов в городе.
На рассвете 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, погиб человек, пострадали 16 человек, среди которых - двухмесячный младенец. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина. 16 человек ранены, среди них двухмесячный младенец
рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок23.01.25, 04:30 • 11500 просмотров