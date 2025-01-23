Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

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Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 69847 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 100517 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 104418 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 107790 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 125727 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 107418 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 108452 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 134316 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 107788 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

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Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123912 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 января, 09:57 • 150988 просмотра
Актуальное
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Киев  •  УНН

 • 3386 просмотра

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В результате утренней атаки россиян на Запорожье погиб 47-летний мужчина. Ранения получили 16 человек, включая двухмесячного младенца, после четырех взрывов в городе.

На рассвете 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, погиб человек, пострадали 16 человек, среди которых - двухмесячный младенец. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Ракетная атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина. 16 человек ранены, среди них двухмесячный младенец

- написал Иван Федоров в 06:25.

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок23.01.25, 04:30 • 11500 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
zaporozheЗапорожье

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