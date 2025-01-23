Одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу рф по Запоріжжю
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя загинув 47-річний чоловік. Поранення отримали 16 осіб, включаючи двомісячне немовля, після чотирьох вибухів у місті.
На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, загинув чоловік, постраждали 16 осіб, серед яких – двомісячне немовля. Про це інформує УНН з посиланням на на Telegram-канал глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Загинув 47-річний чоловік. 16 людей поранені, серед них двомісячне немовля
рф атакувала балістикою Запоріжжя: серед постраждалих двомісячна дитина23.01.25, 04:30 • 100700 переглядiв