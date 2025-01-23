Одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу рф по Запоріжжю

На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, загинув чоловік, постраждали 16 осіб, серед яких – двомісячне немовля. Про це інформує УНН з посиланням на на Telegram-канал глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Загинув 47-річний чоловік. 16 людей поранені, серед них двомісячне немовля - написав Іван Федоров о 06:25.

рф атакувала балістикою Запоріжжя: серед постраждалих двомісячна дитина