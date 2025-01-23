рф атакувала балістикою Запоріжжя: серед постраждалих двомісячна дитина

В ніч на 23 січня росія атакувала балістикою Запоріжжя. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки - написав Федоров о 04:19.

Через декілька хвилин глава Запорізької ОВА уточнив, що є попередня інформація про людей під завалами. У зв'язку з цим на місце події для допомоги почали прямувати екстрені служби.

Пізніше Федоров поінформував, що серед постраждалих співробітники ДСНС.

Станом на 05:19 кількість постраждалих зросла до 16. П'ять людей у важкому стані.

Серед постраждалих через удар росіян двомісячна дитина. Її щойно доставили до лікарні - повідомив Іван Федоров о 05:38.

За словами чиновника, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: пролунали вибухи