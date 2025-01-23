рф атакувала балістикою Запоріжжя: серед постраждалих двомісячна дитина
Київ • УНН
росія здійснила балістичну атаку на Запоріжжя в ніч на 23 січня, внаслідок чого постраждало 16 осіб. Серед постраждалих є співробітники ДСНС, пошкоджено житлові будинки.
В ніч на 23 січня росія атакувала балістикою Запоріжжя. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Через декілька хвилин глава Запорізької ОВА уточнив, що є попередня інформація про людей під завалами. У зв'язку з цим на місце події для допомоги почали прямувати екстрені служби.
Пізніше Федоров поінформував, що серед постраждалих співробітники ДСНС.
Станом на 05:19 кількість постраждалих зросла до 16. П'ять людей у важкому стані.
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За словами чиновника, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: пролунали вибухи22.01.25, 21:07 • 53809 переглядiв