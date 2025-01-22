Запоріжжя під атакою ворожих дронів: пролунали вибухи
Київ • УНН
У Запорізькій області пролунали вибухи після попередження про загрозу ударних безпілотників. Повітряні сили зафіксували кілька ворожих БПЛА у повітряному просторі України.
Вибухи пролунали у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької області Іван Федоров, передає УНН.
Раніше Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.
Додамо
У Повітряних силах попередили, що у повітряному просторі України зафіксовано низку ворожих безпілотників.