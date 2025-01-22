Запоріжжя під атакою ворожих дронів: пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької області Іван Федоров, передає УНН.

Раніше Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Додамо

У Повітряних силах попередили, що у повітряному просторі України зафіксовано низку ворожих безпілотників.