Запорожье под атакой вражеских дронов: раздались взрывы
Киев • УНН
В Запорожской области прогремели взрывы после предупреждения об угрозе ударных беспилотников. Воздушные силы зафиксировали несколько вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины.
Взрывы прогремели в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, передает УНН.
Ранее Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
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В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве Украины зафиксирован ряд вражеских беспилотников.