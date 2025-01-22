Запорожье под атакой вражеских дронов: раздались взрывы

Взрывы прогремели в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, передает УНН.

Ранее Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

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В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве Украины зафиксирован ряд вражеских беспилотников.