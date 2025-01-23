рф атаковала баллистикой Запорожье: под завалами люди, количество пострадавших растет

В ночь на 23 января россия атаковала баллистикой Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности