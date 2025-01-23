рф атаковала баллистикой Запорожье: под завалами люди, количество пострадавших растет
Киев • УНН
россия осуществила баллистическую атаку на Запорожье в ночь на 23 января, в результате чего пострадало 16 человек. Среди пострадавших есть сотрудники ГСЧС, повреждены жилые дома.
В ночь на 23 января россия атаковала баллистикой Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
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Через несколько минут глава Запорожской ОГА уточнил, что есть предварительная информация о людях под завалами. В связи с этим на место происшествия для помощи начали направляться экстренные службы.
Позже Федоров проинформировал, что среди пострадавших сотрудники ГСЧС.
По состоянию на 05:19 количество пострадавших продолжает расти.
Количество пострадавших по состоянию на сейчас возросло до 16 человек
По словам чиновника, в результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.
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