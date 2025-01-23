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Зеленський: Європі потрібно працювати з США, а не з росією щодо енергоресурсів

Зеленський: Європі потрібно працювати з США, а не з росією щодо енергоресурсів

Київ • УНН

 • 37139 перегляди

Президент України закликав Європу посилити співпрацю зі США в енергетичній сфері замість рф.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має посилити співпрацю зі США та іншими партнерами у сфері енергоресурсів, відмовившись від взаємодії з росією. За його словами, це стане ключем до миру та безпеки. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що досягнення миру можливе завдяки посиленню міжнародної співпраці, зокрема зі США та європейськими партнерами. Він наголосив, що росія, як винуватець війни, прагне затягнути агресію, і важливо посилювати тиск на неї. Енергоресурси, зокрема нафта, за його словами, є ключовим елементом для миру та безпеки.

І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи,

- сказав Зеленський.

Зміцнення енергетичної безпеки та міжнародна співпраця залишаються важливими для досягнення миру, але водночас росія продовжує завдавати ударів по нашій країні.

Президент нагадав, що у Запоріжжі внаслідок російського ракетного обстрілу постраждали 52 людини, серед них рятувальники.

Один із повторних ударів стався вже під час рятувальних робіт, загинула одна людина. Зеленський наголосив на важливості посилення ППО, адже кожна система захисту рятує життя.

Особливо я хочу сьогодні відзначити рятувальників саме із Запорізької області: Андрій Ейхвальд, Олексій Коваленко, Костянтин Костенко, Олексій Перевєрзєв – дякую вам! Також працівники ДСНС України з Херсонщини: Віктор Фисуненко, Артем Озерчук, Богдан Колісніченко – дуже дякую вам! Донеччина: Владислав Карпенко, Олексій Гаєвський, Михайло Горпіненко, Олександр Кобиляцький, Ілля Булхов – дякую вам, хлопці, та дякую всім вашим колегам!

- сказав Президент.

Зеленський відзначив успішне виконання програми "єПідтримка", яка вже охопила понад 12 мільйонів заявок, і наголосив на важливості продовження підтримки українських родин.

Нагадаємо

росія вночі, 23 січня, атакувала Запоріжжя безпілотниками та балістичними ракетами, пошкодивши енергетичний об'єкт, є загиблі та поранені, серед яких двомісячна дитина.

Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту: чому це важливо для України23.01.25, 18:31 • 40693 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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