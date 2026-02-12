Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский 11 февраля 2026 года ввел в действие решение СНБО от 30 января 2026 года о гарантиях безопасности для Украины. МИД и Минобороны должны подготовить проекты международных договоров по гарантиям безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины, говорится в президентском указе №111/2026 от 11 февраля, пишет УНН.
Детали
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины" (прилагается)", - говорится в тексте указа.
Как указано, решение СНБО приняла, "рассмотрев предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира".
Решением Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины поручено "в установленном порядке безотлагательно подготовить и подать Президенту Украины проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы09.02.26, 20:49 • 30441 просмотр