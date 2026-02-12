Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины, говорится в президентском указе №111/2026 от 11 февраля, пишет УНН.

Детали

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины" (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Как указано, решение СНБО приняла, "рассмотрев предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира".

Решением Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины поручено "в установленном порядке безотлагательно подготовить и подать Президенту Украины проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

