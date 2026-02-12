$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13569 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 25384 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 19790 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 19848 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 19956 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 28174 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18827 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21771 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36908 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25369 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Президент Зеленский 11 февраля 2026 года ввел в действие решение СНБО от 30 января 2026 года о гарантиях безопасности для Украины. МИД и Минобороны должны подготовить проекты международных договоров по гарантиям безопасности.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины, говорится в президентском указе №111/2026 от 11 февраля, пишет УНН.

Детали

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины" (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Как указано, решение СНБО приняла, "рассмотрев предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира".

Решением Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины поручено "в установленном порядке безотлагательно подготовить и подать Президенту Украины проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы09.02.26, 20:49 • 30441 просмотр

Юлия Шрамко

Политика
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина