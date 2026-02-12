$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 13361 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 24971 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 19495 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 19561 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 19722 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 27813 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18721 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21720 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 36705 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25324 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Зеленський увів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Зеленський 11 лютого 2026 року ввів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року про гарантії безпеки для України. МЗС та Міноборони мають підготувати проекти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України, ідеться у президентському указі №111/2026 від 11 лютого, пише УНН.

Деталі

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України" (додається)", - ідеться у тексті указу.

Як вказано, рішення РНБО ухвалила, "розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Рішенням Міністерству закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України доручено "в установленому порядку невідкладно підготувати та подати Президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові09.02.26, 20:49 • 30412 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна