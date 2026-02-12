Зеленський увів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України
Київ • УНН
Президент Зеленський 11 лютого 2026 року ввів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року про гарантії безпеки для України. МЗС та Міноборони мають підготувати проекти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України, ідеться у президентському указі №111/2026 від 11 лютого, пише УНН.
Деталі
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України" (додається)", - ідеться у тексті указу.
Як вказано, рішення РНБО ухвалила, "розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру".
Рішенням Міністерству закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України доручено "в установленому порядку невідкладно підготувати та подати Президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
