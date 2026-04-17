Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Президент утвердил санкции против оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине. В списки также вошли религиозные деятели, оправдывающие войну.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских командиров, причастных к ракетным атакам против Украины, а также российских религиозных деятелей, оправдывающих агрессию России и распространяющих российскую пропаганду, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, в первый санкционный список вошел 121 оккупант, причастный к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины.

В частности, это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил. Всего с начала полномасштабного российского вторжения Россия использовала более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет. Именно эти подразделения наносили удары по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024-го, по многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025-го, по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022-го и по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в разных регионах Украины.

Командиры военно-морского флота, обстреливавшие Украину с надводных кораблей и подводных лодок – носителей крылатых ракет "Калибр". Всего Россия использовала более 1500 ракет этого типа во время 160 атак по украинским городам и общинам. Командиры из этого списка причастны к ударам по киевским ТЭЦ, объектам энергетической инфраструктуры Львовщины, Ивано-Франковщины, Волыни, Николаевщины и Одесщины. Среди них, в частности, – один из командиров 30-й дивизии надводных кораблей, который обеспечивал поддержку боеготовности фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск, наносившие удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет "Искандер-М". Всего россияне более 1100 раз атаковали Украину с использованием ракет этого типа. Именно командиры этих подразделений организовывали и координировали удары по центральной части Сум 13 апреля 2025 года, где российская ракета убила 25 человек, по центру Чернигова 17 апреля 2024-го, где в результате российской атаки погибло 18 человек, и по селу Гроза на Харьковщине, где погибло 59 человек. 

Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины. Они обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях 

– подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В пакете по религиозным деятелям – девять человек, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают российскую агрессию против Украины и используют религию для пропаганды и оправдания вторжения России в нашу страну. Это представители РПЦ и связанных с ней структур.

Всю необходимую информацию по этим двум санкционным пакетам Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

Антонина Туманова

