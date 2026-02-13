Зеленский встретился с президентом Финляндии Стуббом: о чем шла речь
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили дипломатическую работу, ситуацию на фронте и совместное производство оружия, а также 32-й пакет военной помощи от Финляндии.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам главы государства, стороны обсудили дипломатическую работу и переговорный процесс.
Спасибо Алексу за готовность помочь во всем, что потребуется для достижения мира
Также президенты обсудили последствия российских ударов по Украине, ситуацию на фронте и совместное производство оружия.
Спасибо Финляндии за поддержку Украины, в частности за недавний 32-й пакет военной помощи. Действительно важно, что вся помощь от Финляндии поступает, и поступает вовремя
Напомним
Финляндия предоставила Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 миллиона евро, включая материалы финской оборонной промышленности. Общая стоимость оборонной помощи от Финляндии достигла 3,2 миллиарда евро.