Зеленский встретился с президентом Финляндии Стуббом: о чем шла речь

"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 16795 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 19116 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 21494 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 45044 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 61000 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 46138 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31546 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 41853 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 67408 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество над партией премьера Виктора Орбана "Фидес" - Reuters13 февраля, 11:46 • 3510 просмотра
Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в ГерманииVideo13 февраля, 12:14 • 7240 просмотра
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с экипажем Crew-12Video15:49 • 3892 просмотра
США усиливают давление на Украину для заключения соглашения в преддверии выборов - NYT16:00 • 4126 просмотра
Словакия и Венгрия заявляют о перебоях в поставках нефти по трубопроводу "Дружба"Video17:30 • 5446 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 45037 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 60992 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 51018 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 70133 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 111427 просмотра
УНН Lite
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры18:43 • 2970 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto18:03 • 3464 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 32254 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 33117 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 36779 просмотра
Зеленский встретился с президентом Финляндии Стуббом: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили дипломатическую работу, ситуацию на фронте и совместное производство оружия, а также 32-й пакет военной помощи от Финляндии.

Зеленский встретился с президентом Финляндии Стуббом: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, стороны обсудили дипломатическую работу и переговорный процесс.

Спасибо Алексу за готовность помочь во всем, что потребуется для достижения мира

- отметил Зеленский.

Также президенты обсудили последствия российских ударов по Украине, ситуацию на фронте и совместное производство оружия.

Спасибо Финляндии за поддержку Украины, в частности за недавний 32-й пакет военной помощи. Действительно важно, что вся помощь от Финляндии поступает, и поступает вовремя

Напомним

Финляндия предоставила Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 миллиона евро, включая материалы финской оборонной промышленности. Общая стоимость оборонной помощи от Финляндии достигла 3,2 миллиарда евро.

Вадим Хлюдзинский

