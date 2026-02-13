$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 9126 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 16785 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 19107 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 21485 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 45035 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 60990 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 46133 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31544 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41851 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 67406 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Стуббом: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дипломатичну роботу, ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї, а також 32-й пакет військової допомоги від Фінляндії.

Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Стуббом: про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, сторони обговорили дипломатичну роботу й переговорний процес.

Дякую Алексу за готовність допомогти в усьому, що буде потрібно для досягнення миру

- зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили наслідки російських ударів по Україні, ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї.

Дякую Фінляндії за підтримку України, зокрема за нещодавній 32-й пакет військової допомоги. Дійсно важливо, що вся допомога від Фінляндії надходить, і надходить вчасно

Нагадаємо

Фінляндія надала Україні 32-й пакет військової допомоги на суму 43 мільйони євро, включаючи матеріали фінської оборонної промисловості. Загальна вартість оборонної допомоги від Фінляндії сягнула 3,2 мільярда євро.

