Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Стуббом: про що йшла мова
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дипломатичну роботу, ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї, а також 32-й пакет військової допомоги від Фінляндії.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами глави держави, сторони обговорили дипломатичну роботу й переговорний процес.
Дякую Алексу за готовність допомогти в усьому, що буде потрібно для досягнення миру
Також президенти обговорили наслідки російських ударів по Україні, ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї.
Дякую Фінляндії за підтримку України, зокрема за нещодавній 32-й пакет військової допомоги. Дійсно важливо, що вся допомога від Фінляндії надходить, і надходить вчасно
Нагадаємо
Фінляндія надала Україні 32-й пакет військової допомоги на суму 43 мільйони євро, включаючи матеріали фінської оборонної промисловості. Загальна вартість оборонної допомоги від Фінляндії сягнула 3,2 мільярда євро.
