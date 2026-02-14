Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов: главные акценты

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует УНН.

Отмечается, что главный фокус встречи – на укреплении ПВО и совместном производстве оружия.

Мы очень благодарны вам, вашей команде, вашему правительству и, конечно, вашему народу. Вы сделали много важного в трудное время, много важных шагов. Поэтому большое спасибо

Он отдельно отметил поддержку программы PURL со стороны Нидерландов, которая является чрезвычайно важной для Украины на фоне постоянных российских ударов. В свою очередь Дик Схооф заверил в продолжении поддержки Украины и подчеркнул, что уровень помощи будет сохранен.

Президент проинформировал о массированных российских ударах и потребности в дополнительных ракетах для ПВО. Кроме того, лидеры обсудили новые идеи, которые могут помочь усилить противовоздушную оборону и защитить небо. Стороны имеют общую позицию: важно увеличивать координацию между партнерами на фоне наращивания российского производства баллистических ракет