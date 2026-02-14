$42.990.04
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 10966 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 20778 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 22174 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 24345 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 48363 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 64188 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 48087 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 32154 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 42567 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 68592 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов: главные акценты

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Главный фокус встречи – укрепление ПВО и совместное производство оружия, обсуждены новые идеи для усиления противовоздушной обороны.

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов: главные акценты

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что главный фокус встречи – на укреплении ПВО и совместном производстве оружия.

Мы очень благодарны вам, вашей команде, вашему правительству и, конечно, вашему народу. Вы сделали много важного в трудное время, много важных шагов. Поэтому большое спасибо

- сказал Президент.

Он отдельно отметил поддержку программы PURL со стороны Нидерландов, которая является чрезвычайно важной для Украины на фоне постоянных российских ударов. В свою очередь Дик Схооф заверил в продолжении поддержки Украины и подчеркнул, что уровень помощи будет сохранен.

Президент проинформировал о массированных российских ударах и потребности в дополнительных ракетах для ПВО. Кроме того, лидеры обсудили новые идеи, которые могут помочь усилить противовоздушную оборону и защитить небо. Стороны имеют общую позицию: важно увеличивать координацию между партнерами на фоне наращивания российского производства баллистических ракет

- говорится в сообщении.

Напомним

Украина и Нидерланды договорились о локализации производства РЛС IRIS и поставках ракет Ruta с дальностью 450 км.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Нидерланды
Украина