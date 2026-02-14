$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 10850 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 20300 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 21788 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 23981 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 47992 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 63848 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 47847 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32088 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42473 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 68458 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акценти

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Головний фокус зустрічі – зміцнення ППО та спільне виробництво зброї, обговорено нові ідеї для посилення протиповітряної оборони.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акценти

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що головний фокус зустрічі – на зміцненні ППО та спільному виробництві зброї.

Ми дуже вдячні вам, вашій команді, вашому уряду і, звичайно, вашому народу. Ви зробили багато важливого у важкий час, багато важливих кроків. Тому дуже дякую

- сказав Президент.

Він окремо відзначив підтримку програми PURL з боку Нідерландів, яка є надзвичайно важливою для України на тлі постійних російських ударів. У свою чергу Дік Схооф запевнив у продовженні підтримки України й наголосив, що рівень допомоги буде збережений.

Президент поінформував про масовані російські удари та потребу в додаткових ракетах для ППО. Крім того, лідери обговорили нові ідеї, які можуть допомогти посилити протиповітряну оборону й захистити небо. Сторони мають спільну позицію: важливо збільшувати координацію між партнерами на тлі нарощування російського виробництва балістичних ракет

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна та Нідерланди домовилися про локалізацію виробництва РЛС IRIS та постачання ракет Ruta з дальністю 450 км.

Проукраїнський євродепутат Том Берендсен очолить Міністерство закордонних справ Нідерландів10.02.26, 01:59 • 4276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Нідерланди
Україна