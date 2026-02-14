Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акценти
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Головний фокус зустрічі – зміцнення ППО та спільне виробництво зброї, обговорено нові ідеї для посилення протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що головний фокус зустрічі – на зміцненні ППО та спільному виробництві зброї.
Ми дуже вдячні вам, вашій команді, вашому уряду і, звичайно, вашому народу. Ви зробили багато важливого у важкий час, багато важливих кроків. Тому дуже дякую
Він окремо відзначив підтримку програми PURL з боку Нідерландів, яка є надзвичайно важливою для України на тлі постійних російських ударів. У свою чергу Дік Схооф запевнив у продовженні підтримки України й наголосив, що рівень допомоги буде збережений.
Президент поінформував про масовані російські удари та потребу в додаткових ракетах для ППО. Крім того, лідери обговорили нові ідеї, які можуть допомогти посилити протиповітряну оборону й захистити небо. Сторони мають спільну позицію: важливо збільшувати координацію між партнерами на тлі нарощування російського виробництва балістичних ракет
Нагадаємо
Україна та Нідерланди домовилися про локалізацію виробництва РЛС IRIS та постачання ракет Ruta з дальністю 450 км.
