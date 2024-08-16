Зеленский встретился с новоназначенными послами шести стран

В пятницу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами Мексики, Италии, Словакии, Нидерландов, Индии и Бельгии. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

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Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине начинают новоназначенные послы Мексики, Италии, Словакии, Нидерландов, Индии и Бельгии. Принял верительные грамоты и пообщался отдельно с каждым об укреплении двустороннего сотрудничества между нашими государствами - рассказал Зеленский.

Напомним,

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с новым послом Индии Рави Шанкаром. Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира, внедрение Формулы мира и двустороннее сотрудничество.