Что является надежным вариантом защиты для Украины? Зеленский объяснил в Вашингтоне
Президент Владимир Зеленский во время визита в Белый дом заявил, что самое важное для Украины – это надежные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что лучшим вариантом защиты является НАТО, а также важно оружие и союзники.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов во время визита в Белый дом, какие приоритеты и уступки важны для завершения российско-украинской войны.
Самое важное для людей в Украине, которые ежедневно подвергаются атакам, – это иметь действительно надежные гарантии безопасности.
На вопрос о том, на какие уступки готов пойти Зеленский, чтобы закончить войну РФ в Украине, украинский лидер ответил следующее:
Во-первых, я считаю, что нам нужно сесть и поговорить. Во-вторых, нам нужно перемирие
Он добавил о том, что считает лучшим вариантом защиты в условиях действующей агрессии РФ и вероятных будущих угроз.
НАТО – это лучший вариант, но оружие также очень важно. Очень важно иметь союзников на нашей стороне
