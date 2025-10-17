Що є надійним варіантом захисту для України? Зеленський пояснив у Вашингтоні
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Білого дому заявив, що найважливіше для України – це надійні гарантії безпеки. Він підкреслив, що кращим варіантом захисту є НАТО, а також важлива зброя та союзники.
Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів під час візиту до Білого дому, які пріоритети і поступки є важливими для завершення війни російсько-української війни.
Найважливіше для людей в Україні, які щодня зазнають атак, – це мати дійсно надійні гарантії безпеки.
На запитання про те, на які поступки готовий піти Зеленський, щоб закінчити війну рф в Україні, український лідер відповів наступне:
По-перше, я вважаю, що нам потрібно сісти і поговорити. По-друге, нам потрібно перемир'я
Він додав про те, що вважає кращим варіантом захисту в умовах діючої агресії рф та імовірних майбутніх загроз.
НАТО – це найкращий варіант, але зброя також дуже важлива. Дуже важливо мати союзників на нашому боці
Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати американському колезі Дональду Трампу зберігати скраплений природний газ США в українських газосховищах.
Дональд Трамп кивнув на знак згоди, відповідаючи на запитання, чи зможе він переконати путіна припинити війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив про бажання закінчити війну рф в Україні.
