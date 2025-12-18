$42.340.15
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент: в случае отказа россии от мира, Украину должны усилить санкциями, оружием и деньгами

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Украину должны усилить США и Европа, если россия не прекратит войну. Это предполагает дополнительное оружие, санкции и финансовую помощь.

Президент: в случае отказа россии от мира, Украину должны усилить санкциями, оружием и деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если россия не прекратит войну, Украину должны усилить США и Европа. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Смотрите, я думаю, что сейчас намеков не может быть, потому что у нас с вами нет пока статуса, что "русские" точно не пойдут на мирное соглашение. Хотя я, безусловно, понимаю, что они точно не хотят. Но если американцы смогут надавить на них больше, может нам всем удастся прийти к дипломатическому треку в Украине. Хочу, чтобы эта война закончилась

 - сообщил Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что если россия не согласится на требования США по завершению войны, Украина должна получить дополнительную поддержку.

Если россия не пойдет на требования Соединенных Штатов Америки закончить в ближайшее время эту войну, безусловно, нужно усиление Украины, потому что это говорит, что одна сторона войны - а именно россия, отказалась от дипломатического пути. Значит, нужно усиливать другую, Украину. Усиливать. А это оружие, это санкции и это деньги. И это касается и Соединенных Штатов Америки, и Европы

 - добавил президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины зависит от политической воли партнеров. Президент отметил, что эти средства могут быть направлены на поддержку украинской армии и оборонного производства.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина