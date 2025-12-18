$42.340.15
08:07
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 7448 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 21293 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 37445 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 39268 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 65032 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 38488 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28685 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25612 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23106 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 65034 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Президент Зеленський: у разі відмови росії від миру, Україну мають посилити санкціями, зброєю і грошима

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що Україну мають підсилити США та Європа, якщо росія не припинить війну. Це передбачає додаткову зброю, санкції та фінансову допомогу.

Президент Зеленський: у разі відмови росії від миру, Україну мають посилити санкціями, зброєю і грошима

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росія не припинить війну, Україну мають підсилити США та Європа. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Дивіться, я думаю, що зараз натяків не може бути, тому що у нас з вами немає поки що статусу, що "рускі" точно не підуть на мирну угоду. Хоча я, безумовно, розумію, що вони точно не хочуть. Але якщо американці зможуть натиснути на них більше, може нам всім вдасться прийти до дипломатичного треку в Україні. Хочу, щоб ця війна закінчилась

 - повідомив Володимир Зеленський.

Також він наголосив, що якщо росія не погодиться на вимоги США щодо завершення війни, Україна має отримати додаткову підтримку.

Якщо росія не піде на вимоги Сполучених Штатів Америки закінчити найближчим часом цю війну, Безумовно треба бути посилення України, тому що це говорить, що одна сторона війни -, а саме росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і Сполучених Штатів Америки, і Європи

 - додав президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що питання використання заморожених російських активів для потреб України залежить від політичної волі партнерів. Президент зазначив, що ці кошти можуть бути спрямовані на підтримку української армії та оборонного виробництва.

Алла Кіосак

