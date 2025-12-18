Президент Зеленський: у разі відмови росії від миру, Україну мають посилити санкціями, зброєю і грошима

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росія не припинить війну, Україну мають підсилити США та Європа. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Дивіться, я думаю, що зараз натяків не може бути, тому що у нас з вами немає поки що статусу, що "рускі" точно не підуть на мирну угоду. Хоча я, безумовно, розумію, що вони точно не хочуть. Але якщо американці зможуть натиснути на них більше, може нам всім вдасться прийти до дипломатичного треку в Україні. Хочу, щоб ця війна закінчилась - повідомив Володимир Зеленський.

Також він наголосив, що якщо росія не погодиться на вимоги США щодо завершення війни, Україна має отримати додаткову підтримку.

Якщо росія не піде на вимоги Сполучених Штатів Америки закінчити найближчим часом цю війну, Безумовно треба бути посилення України, тому що це говорить, що одна сторона війни -, а саме росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і Сполучених Штатів Америки, і Європи - додав президент України.

