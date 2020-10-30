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Зеленский уже проводил переговоры с председателем КСУ - Мендель

Зеленский уже проводил переговоры с председателем КСУ - Мендель

Киев  •  УНН

 • 20146 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский говорил с председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким и решение после совещания СНБО принимал с учетом переговоров с судьей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

"Президент уже разговаривал с главой Констутуцийного суда после принятия одиозных решений КС, несущих угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные Президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицьким", - заявила Мендель.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Как сообщал УНН ранее, председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий сказал, что законопроект Президента Владимира Зеленского о решении Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота в Украине. Также председатель КСУ заявил, что не уйдет в отставку, и просил встречи с Президентом.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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