Голова Конституційного суду звернувся до Зеленського: просить зустрічі

“Хотів би звернутись до Президента України: ми хочемо поспілкуватись з Президентом України. Ми запрошуємо його, в будь-якому форматі, з журналістами, потім без журналістів. Треба прибрати цей штучний конфлікт. Він нікому не потрібний. Треба оцінювати рішення не поспішно, не читаючи навіть їх змісту”, — сказав Тупицький.

Він заявив, що у Президента “надзвичайно велика влада”.

“Я хочу, щоб Глава держави зрозумів, що ми разом будуємо країну. Ми зацікавлені, щоб Україна була правовою державою... Я звертаюсь до голови Верховної Ради України, нам також потрібно спілкування. Нам потрібні дозволені законом форми роботи”, — заявив голова КСУ.

Нагадаємо, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Проект закону “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” зареєстровано на сайті ВРУ.