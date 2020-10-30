Председатель Конституционного суда обратился к Зеленскому: просит встречи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий обратился к Президенту Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сказал Тупицкий на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.
“Хотел бы обратиться к Президенту Украины: мы хотим пообщаться с Президентом Украины. Мы приглашаем его, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен. Надо оценивать решение не поспешно, не читая даже их содержания”, — сказал Тупицкий.
Он заявил, что у Президента “очень большая власть”.
“Я хочу, чтобы Глава государства понял, что мы вместе строим страну. Мы заинтересованы, чтобы Украина была правовым государством... Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины, нам также нужно общение. Нам нужны разрешенные законом формы работы”, — заявил председатель КСУ.
Напомним, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.
Проект закона “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” зарегистрирован на сайте ВРУ.