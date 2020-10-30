Зеленський уже проводив переговори з головою КСУ - Мендель

“Президент уже мав розмови з головою Констутуційного суду після прийняття одіозних рішень КС, що несуть загрози національній безпеці. Усі важливі питання були обговорені і рішення, ініційовані Президентом та підтримані РНБО та Кабінетом міністрів, приймалися з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким”, — заявила Мендель.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Як повідомляв УНН раніше, голова Конституційного суду України Олександр Тупицький сказав, що законопроект Президента Володимира Зеленського щодо рішення Конституційного суду має ознаки конституційного перевороту в Україні. Також голова КСУ заявив, що не піде у відставку, і просив зустрічі з Президентом.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.