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Законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні – голова КСУ

Законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні – голова КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Законопроект Президента Володимира Зеленського щодо рішення Конституційного суду має ознаки конституційного перевороту в Україні. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні з’являється проект закону 4288, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю, тому що це порушення 149, 149 прим. ст. Конституції України. Що повинно відбутись у Парламенті у вівторок – законом чи постановою скасувати рішення КСУ. Чому тоді не указом президента? Чому вволікати Президента у неконституційну справу? Одна особа бере на себе відповідальність, і скасує указом рішення КСУ – так простіше", - сказав Тупицький.

Він нагадав, що цим же законом передбачається розформувати склад КСУ.

Нагадаємо, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Проект закона “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” зареєстровано на сайті ВРУ.

Українські Національні Новини

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