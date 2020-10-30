Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине - глава КСУ

"Сегодня появляется проект закона 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это нарушение 149, 149 прим. ст. Конституции Украины. Что должно произойти в парламенте во вторник - законом или постановлением отменить решение КСУ. Почему тогда не указом президента? Почему вовлечать Президента в неконституционное дело? Один человек берет на себя ответственность, и отменит указом решение КСУ - так проще", - сказал Тупицкий.

Он напомнил, что этим же законом предусматривается расформировать состав КСУ.

Напомним, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.