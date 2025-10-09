$41.400.09
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4844 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8116 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15376 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12474 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13733 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15 • 16037 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Зеленский: успешные удары по российским НПЗ и газовому сектору – результат работы с разведкой партнеров

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что успешные удары Украины по нефтяной и газовой инфраструктуре России являются результатом разведывательной поддержки союзников. Он подчеркнул важность данных от США и партнеров для эффективного применения ПВО и ударных систем.

Зеленский: успешные удары по российским НПЗ и газовому сектору – результат работы с разведкой партнеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что успехи Украины в ударах по нефтяной и газовой инфраструктуре России в значительной степени связаны с разведывательной поддержкой союзников. Он подчеркнул важность данных от США и партнеров для эффективного применения современных ПВО и ударных систем. Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, информативное сотрудничество с разведкой США и союзников делает украинские удары по энергетической инфраструктуре России более точными и результативными. 

Patriot, NASAMS, IRIS-T – без разведки США – это немного ограниченные данные

– заявил Зеленский. 

Он добавил, что без качественной разведки даже самые современные системы ПВО имеют значительные ограничения, а потому координация с партнерами – ключевой фактор обороны и контрнаступательных операций.

Зеленский: почти абсолютное большинство в ЕС за вступление Украины, проблема только в Венгрии09.10.25, 11:21 • 864 просмотра

Президент также рассказал о развитии ударного потенциала Украины: дроны-ударники и ракеты становятся эффективнее благодаря наращиванию производства и применений, но постепенное достижение еще более высокого уровня требует времени и ресурсов. Зеленский привел пример с артиллерией – количество систем выросло, однако нехватка 155-миллиметровых боеприпасов временно ограничивает полную перевооруженность под этот калибр. Он подчеркнул, что партнеры помогают со снарядами и техникой, за что Украина очень благодарна.

Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров09.10.25, 11:06 • 8116 просмотров

Отдельно президент отметил, что разведывательные данные от партнеров не только помогают в военных ударах, но и позволяют выявлять диверсионные и террористические угрозы внутри страны. По его мнению, комплексное взаимодействие спецслужб, военных и иностранных партнеров повышает общую безопасность и позволяет точнее поражать критическую инфраструктуру противника.

"Если они хотят нам делать блэкауты – мы будем делать то же самое" – Зеленский об ударах по белгородщине и курщине09.10.25, 11:16 • 1060 просмотров

Степан Гафтко

