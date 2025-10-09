Зеленский: успешные удары по российским НПЗ и газовому сектору – результат работы с разведкой партнеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что успехи Украины в ударах по нефтяной и газовой инфраструктуре России в значительной степени связаны с разведывательной поддержкой союзников. Он подчеркнул важность данных от США и партнеров для эффективного применения современных ПВО и ударных систем. Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, информативное сотрудничество с разведкой США и союзников делает украинские удары по энергетической инфраструктуре России более точными и результативными.

Patriot, NASAMS, IRIS-T – без разведки США – это немного ограниченные данные – заявил Зеленский.

Он добавил, что без качественной разведки даже самые современные системы ПВО имеют значительные ограничения, а потому координация с партнерами – ключевой фактор обороны и контрнаступательных операций.

Президент также рассказал о развитии ударного потенциала Украины: дроны-ударники и ракеты становятся эффективнее благодаря наращиванию производства и применений, но постепенное достижение еще более высокого уровня требует времени и ресурсов. Зеленский привел пример с артиллерией – количество систем выросло, однако нехватка 155-миллиметровых боеприпасов временно ограничивает полную перевооруженность под этот калибр. Он подчеркнул, что партнеры помогают со снарядами и техникой, за что Украина очень благодарна.

Отдельно президент отметил, что разведывательные данные от партнеров не только помогают в военных ударах, но и позволяют выявлять диверсионные и террористические угрозы внутри страны. По его мнению, комплексное взаимодействие спецслужб, военных и иностранных партнеров повышает общую безопасность и позволяет точнее поражать критическую инфраструктуру противника.

