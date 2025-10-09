Зеленський: успішні удари по російських НПЗ і газовому сектору – результат роботи з розвідкою партнерів

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 870 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 6092 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7306 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 10003 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16948 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13132 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14081 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16243 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26210 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48336 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
96%
746мм
Популярнi новини
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 16304 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 27890 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto03:56 • 3762 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 11322 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 8874 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 900 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 6136 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 16961 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 56783 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 62345 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 24275 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 41733 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 55808 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 57479 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 108501 перегляди
Актуальне
Financial Times
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Зеленський: успішні удари по російських НПЗ і газовому сектору – результат роботи з розвідкою партнерів

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні удари України по нафтовій та газовій інфраструктурі Росії є результатом розвідувальної підтримки союзників. Він наголосив на важливості даних від США та партнерів для ефективного застосування ППО та ударних систем.

Зеленський: успішні удари по російських НПЗ і газовому сектору – результат роботи з розвідкою партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що успіхи України в ударах по нафтовій та газовій інфраструктурі росії значною мірою пов’язані з розвідувальною підтримкою союзників. Він підкреслив важливість даних від США та партнерів для ефективного застосування сучасних ППО та ударних систем. Про це Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, інформативна співпраця з розвідкою США і союзників робить українські удари по енергетичній інфраструктурі росії більш точними та результативними. 

Patriot, NASAMS, IRIS-T – без розвідки США – це трохи обмежені дані

– заявив Зеленський. 

Він додав, що без якісної розвідки навіть найсучасніші системи ППО мають значні обмеження, а тому координація з партнерами – ключовий чинник оборони та контрнаступальних операцій.

Зеленський: майже абсолютна більшість в ЄС за вступ України, проблема лише в Угорщині09.10.25, 11:21 • 990 переглядiв

Президент також розповів про розвиток ударного потенціалу України: дрони-ударники й ракети стають ефективнішими завдяки нарощенню виробництва і застосувань, але поступове досягнення ще вищого рівня вимагає часу та ресурсів. Зеленський навів приклад із артилерією – кількість систем зросла, проте нестача 155‑міліметрових боєприпасів тимчасово обмежує повну переозброєність під цей калібр. Він наголосив, що партнери допомагають із снарядами й технікою, за що Україна дуже вдячна.

Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів09.10.25, 11:06 • 10017 переглядiв

Окремо президент зазначив, що розвідувальні дані від партнерів не лише допомагають у військових ударах, а й дозволяють виявляти диверсійні та терористичні загрози всередині країни. На його думку, комплексна взаємодія спецслужб, військових та іноземних партнерів підвищує загальну безпеку й дає змогу точніше вражати критичну інфраструктуру супротивника.

"Якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме" – Зеленський про удари по бєлгородщині та курщині09.10.25, 11:16 • 1234 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
IRIS-T
NASAMS
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна