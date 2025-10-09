Зеленський: успішні удари по російських НПЗ і газовому сектору – результат роботи з розвідкою партнерів
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні удари України по нафтовій та газовій інфраструктурі Росії є результатом розвідувальної підтримки союзників. Він наголосив на важливості даних від США та партнерів для ефективного застосування ППО та ударних систем.
Деталі
За словами Зеленського, інформативна співпраця з розвідкою США і союзників робить українські удари по енергетичній інфраструктурі росії більш точними та результативними.
Patriot, NASAMS, IRIS-T – без розвідки США – це трохи обмежені дані
Він додав, що без якісної розвідки навіть найсучасніші системи ППО мають значні обмеження, а тому координація з партнерами – ключовий чинник оборони та контрнаступальних операцій.
Президент також розповів про розвиток ударного потенціалу України: дрони-ударники й ракети стають ефективнішими завдяки нарощенню виробництва і застосувань, але поступове досягнення ще вищого рівня вимагає часу та ресурсів. Зеленський навів приклад із артилерією – кількість систем зросла, проте нестача 155‑міліметрових боєприпасів тимчасово обмежує повну переозброєність під цей калібр. Він наголосив, що партнери допомагають із снарядами й технікою, за що Україна дуже вдячна.
Окремо президент зазначив, що розвідувальні дані від партнерів не лише допомагають у військових ударах, а й дозволяють виявляти диверсійні та терористичні загрози всередині країни. На його думку, комплексна взаємодія спецслужб, військових та іноземних партнерів підвищує загальну безпеку й дає змогу точніше вражати критичну інфраструктуру супротивника.
