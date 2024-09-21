Зеленский: следующая неделя может быть определяющей для остановки российского террора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, передает УНН.

«Следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, эту агрессию и чтобы вернуть нормальную безопасность. Чтобы это произошло, решимость наших партнеров должна соответствовать смелости украинцев. Ответ на вопрос «Когда завершится эта война?» на самом деле в том, когда решимость партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы», - сказал Зеленский во время видеообращения.

Он подчеркнул, что Украина должна победить в этой войне.

«Может победить. Но вместе со всем миром. Наша четкая стратегия будет на столе у партнеров. У Президента Соединенных Штатов», - резюмировал Президент.

Байден і Зеленський зустрінуться у Білому домі 26 вересня

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Зеленский едет в США с «планом победы», который он хочет представить президенту США Джо Байдену.

Издание отмечает, что его поездка приходится на критический момент войны, когда российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, несмотря на то, что силы Киева в прошлом месяце неожиданно вторглись в Курскую область России.