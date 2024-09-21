Зеленський: наступний тиждень може бути визначальним для зупинення російського терору
Київ • УНН
Президент України заявив, що рішучість партнерів має відповідати сміливості українців. Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Президентом США для перемоги України у війні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, передає УНН.
"Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання "Коли завершиться ця війна?" насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги", - сказав Зеленський під час відеозвернення.
Він наголосив, що Україна має перемогти в цій війні.
"Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів. У Президента Сполучених Штатів", - резюмував Президент.
Байден і Зеленський зустрінуться у Білому домі 26 вересня19.09.24, 20:06 • 18600 переглядiв
Додамо
Зеленський їде до США з "планом перемоги", який він хоче представити президенту США Джо Байдену.
Видання зауважує, що його поїздка припадає на критичний момент війни, коли російські війська продовжують просуватися на сході України, незважаючи на те, що сили Києва минулого місяця несподівано вторглися в Курську область росії.