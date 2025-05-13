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Зеленский: россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела – они прячутся

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Зеленский заявил, что россия - единственная, кто затягивает войну, и подчеркнул необходимость давления на рф. Также украинская команда активно готовит визит в Турцию для переговоров.

Зеленский: россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела – они прячутся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия - единственная, кто затягивает войну, и подчеркнул необходимость давления на рф. По его словам, украинская команда активно готовит визит в Турцию, особенно когда россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела – они прячутся. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона. Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту – абсолютно гражданскому объекту. россия – в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и о прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами. Единственный, кто затягивает войну, единственный, из-за кого война началась, из-за кого она продолжается, – это именно россия. Весь мир это понимает абсолютно. Давление нужно. Давление, чтобы в москве перестали думать, будто мир еще может подождать. Нужно окончание войны – достойное и справедливое. россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела – они прячутся. Надо решать. Надо решать с тем, от кого действительно зависит, что будет дальше 

- сказал Зеленский.

Он заявил, что сейчас украинская команда активно готовит визит в Турцию.

Сегодня позицию Украины мы очень подробно представили всем нашим партнерам. Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня – длительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно путин в россии все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним. Знаем мнение в частности и Китая относительно поддержки прекращения огня и переговоров. США ясно и недвусмысленно говорят, что лидеры должны встретиться. Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не разрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

Госсекретарь Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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