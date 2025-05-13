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Зеленський: росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Зеленський заявив, що росія - єдина, хто затягує війну, та наголосив на необхідності тиску на рф. Також українська команда активно готує візит до Туреччини для перемовин.

Зеленський: росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія - єдина, хто затягує війну, та наголосив на необхідності тиску на рф. За його словами, українська команда активно готує візит у Туреччину, особливо коли росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередньо, люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту – абсолютно цивільному об’єкту. росія – у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, – це саме росія. Увесь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб у москві перестали думати, наче світ іще може зачекати. Потрібне закінчення війни – достойне та справедливе. росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого справді залежить, що буде далі 

- сказав Зеленський.

Він заявив, що зараз українська команда активно готує візит у Туреччину.

Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале й безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини й на найвищому рівні. Саме путін у росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому й перемовини мають бути з ним. Знаємо думку зокрема й Китаю щодо підтримки припинення вогню та перемовин. США ясно та недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до справді ефективного формату розмови 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.

Держсекретар Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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