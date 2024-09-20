Зеленский рассказал о подготовке к переговорам в США
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский сообщил о подготовке к переговорам в США с Байденом и кандидатами в президенты. Он представит конкретный план усиления Украины для приближения справедливого мира и победы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к переговорам в Америке и встречам с президентом США Джо Байденом, а также кандидатам на пост президента - Камалой Харрис и Дональдом Трампом, передает УНН.
«Активно готовимся к переговорам в Америке - это Президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в Президенты Соединенных Штатов», - сообщил Зеленский.
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Он также отметил, что в Украине всегда будут благодарны Америке за поддержку независимости - за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне.
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«И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться - усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу. Украина рассчитывает на эту поддержку очень. И это справедливо. Потому что когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает. Именно так должно быть», - резюмировал Президент.
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