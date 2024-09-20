Зеленський розповів про підготовку до перемовин у США
Київ • УНН
Президент України Зеленський повідомив про підготовку до переговорів у США з Байденом та кандидатами в президенти. Він представить конкретний план посилення України для наближення справедливого миру та перемоги.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готується до перемовин в Америці та зустрічей із президентом США Джо Байденом, а також кандидатам на посаду президента - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, передає УНН.
"Активно готуємося до перемовин в Америці – це Президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі і з обома кандидатами в Президенти Сполучених Штатів", - повідомив Зеленський.
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Він також наголосив, що в Україні завжди будуть вдячні Америці за підтримку незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні.
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"І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. Саме так має бути", - резюмував Президент.
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