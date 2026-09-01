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Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

Зеленский раскритиковал депутатов за провал трех законов, которые должны были разблокировать $4 млрд помощи. Он призвал принять решения, которые откроют $30 млрд поддержки.

Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нардепов из-за трех проваленных в Раде законов, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Он призвал народных избранников думать о выборах после войны и голосовать за решения на 30 миллиардов долларов, передает УНН.

Детали

По словам Президента, начало осени для Украины в условиях такой войны — это возможность доделать необходимое на зиму. На то, чтобы пройти этот год. На то, чтобы войти в следующий год. Обеспечить оборону. Обеспечить социальные выплаты. Обеспечить нормальное функционирование нашего государства несмотря ни на что. Возможность для этого есть. Правительственники, парламентарии — все об этом знают. Решения здесь, в Украине, открывают средства от партнеров. 

Одна часть — это решения правительства, необходимо 44 решения, и это будет 15 миллиардов долларов. Все вполне конкретно, правительство обеспечит принятие этих решений до 1 ноября. Премьер и министры осознают свою личную ответственность. Так же есть часть ответственности перед народом Украины и у парламентариев: около 15 миллиардов долларов — их часть работы, которую необходимо выполнить. Это касается вполне конкретных законопроектов, принятие которых открывает средства поддержки партнеров для Украины 

— добавил Зеленский.

Он добавил, что одна часть — это решения правительства, необходимо 44 решения, и это будет 15 миллиардов долларов. Все вполне конкретно, правительство обеспечит принятие этих решений до 1 ноября. Премьер и министры осознают свою личную ответственность. Так же есть часть ответственности перед народом Украины и у парламентариев: около 15 миллиардов долларов — их часть работы, которую необходимо выполнить. Это касается вполне конкретных законопроектов, принятие которых открывает средства поддержки партнеров для Украины. 

Сегодня в Верховной Раде были провалены три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Еще два закона — также провалены — из программы МВФ. Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военнослужащих той или иной части зала парламента. И не бывает энергетики так, чтобы свет был только для тех, кто голосует за свое. Все решения на основе договоренностей с партнерами Украины должны приниматься во время войны в интересах Украины. Это могут быть непростые решения. Это могут быть неприятные решения. Это могут быть непопулярные решения. Но это необходимые решения, которые помогают Украине пройти это время — время войны, обеспечить фронт, обеспечить защиту людей, обеспечить социальные выплаты 

— подчеркнул Зеленский. 

 Он добавил, что тридцать миллиардов долларов в этом году полностью зависят от правительства и парламентариев. Законы, необходимые в отношениях с ЕС, должны поддерживаться всеми фракциями и группами, которые поддерживают ЕС. Голосовать против или много говорить о Европе и не голосовать за Европу — нечестно. И помимо того, что это нечестно, сейчас это еще и против государства, против Украинского государства. Украина должна выполнить свою внутреннюю часть работы — каждая фракция, каждая группа, все, кто является украинцами.

И если кто-то уже хочет выборов, если кто-то уже думает о рейтингах и своих политических выгодах, то сегодня, во время этих тревог, сейчас, во время этой войны, нужно думать исключительно о том, что необходимо для обороны, для работы государства, для выплат людям. О выборах подумаете после войны. Нужно голосовать за решения на 30 миллиардов долларов. Что касается другой части дефицита — того, что необходимо через Министерство обороны, еще 27 миллиардов долларов, — на всех уровнях мы ведем переговоры с партнерами. Но, чтобы были дополнительные средства, нужно делать то, что Украина уже обещала. Спасибо всем, кто помогает, кто это понимает. Рассчитываю на четкую работу правительства и всех парламентариев 

— резюмировал Зеленский.

Рада вновь провалила налог на посылки стоимостью до €15001.09.26, 13:40 • 3714 просмотров

Антонина Туманова

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