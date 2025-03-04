Зеленский провел переговоры с Мерцом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером партии ХДС Фридрихом Мерцем, договорились о дальнейшем сотрудничестве и контактах, передает УНН.

Хороший разговор с лидером партии ХДС, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку

Президент добавил, что в Киеве ценят усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине.

"Мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена": Мерц отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа

Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства. Договорились с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах