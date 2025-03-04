Зеленский провел переговоры с Мерцом: о чем договорились
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с Фридрихом Мерцем, лидером партии ХДС. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и отметили важную роль Германии в поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером партии ХДС Фридрихом Мерцем, договорились о дальнейшем сотрудничестве и контактах, передает УНН.
Хороший разговор с лидером партии ХДС, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку
Президент добавил, что в Киеве ценят усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине.
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