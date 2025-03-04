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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Зеленский провел переговоры с Мерцом: о чем договорились

Киев • УНН

 • 14505 просмотра

Президент Украины провел разговор с Фридрихом Мерцем, лидером партии ХДС. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и отметили важную роль Германии в поддержке Украины.

Зеленский провел переговоры с Мерцом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером партии ХДС Фридрихом Мерцем, договорились о дальнейшем сотрудничестве и контактах, передает УНН.

Хороший разговор с лидером партии ХДС, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку 

- сообщил Зеленский.

Президент добавил, что в Киеве ценят усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине.

"Мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена": Мерц отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа28.02.25, 22:36 • 26562 просмотра

Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства. Договорились с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах 

- резюмировал Зеленский.

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"03.03.25, 16:06 • 52561 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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