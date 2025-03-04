Зеленський провів переговори з Мерцом: про що домовились

Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером партії ХДС Фрідріхом Мерцом, домовилися щодо подальшої співпраці та контактів, передає УНН.

Хороша розмова з лідером партії ХДС, яка здобула перемогу на виборах до Бундестагу, Фрідріхом Мерцом. Скоординували позиції. Вдячний за підтримку - повідомив Зеленський.

Президент додав, що в Києві цінують зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні.

"Ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи": Мерц відреагував на перепалку Зеленського і Трампа

Пам’ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави. Домовилися з Фрідріхом Мерцом щодо подальшої співпраці та контактів - резюмував Зеленський.

Мерц вважає, що перепалка між Трампом і Зеленським була "спровокованою ескалацією"