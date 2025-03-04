Зеленський провів переговори з Мерцом: про що домовились
Київ • УНН
Президент України провів розмову з Фрідріхом Мерцом, лідером партії ХДС. Сторони обговорили подальшу співпрацю та відзначили важливу роль Німеччини у підтримці України.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером партії ХДС Фрідріхом Мерцом, домовилися щодо подальшої співпраці та контактів, передає УНН.
Хороша розмова з лідером партії ХДС, яка здобула перемогу на виборах до Бундестагу, Фрідріхом Мерцом. Скоординували позиції. Вдячний за підтримку
Президент додав, що в Києві цінують зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні.
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