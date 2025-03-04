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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35690 перегляди

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Зеленський провів переговори з Мерцом: про що домовились

Київ • УНН

 • 14505 перегляди

Президент України провів розмову з Фрідріхом Мерцом, лідером партії ХДС. Сторони обговорили подальшу співпрацю та відзначили важливу роль Німеччини у підтримці України.

Зеленський провів переговори з Мерцом: про що домовились

Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером партії ХДС Фрідріхом Мерцом, домовилися щодо подальшої співпраці та контактів, передає УНН.

Хороша розмова з лідером партії ХДС, яка здобула перемогу на виборах до Бундестагу, Фрідріхом Мерцом. Скоординували позиції. Вдячний за підтримку 

- повідомив Зеленський.

Президент додав, що в Києві цінують зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні.

"Ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи": Мерц відреагував на перепалку Зеленського і Трампа28.02.25, 22:36 • 26562 перегляди

Пам’ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави. Домовилися з Фрідріхом Мерцом щодо подальшої співпраці та контактів 

- резюмував Зеленський.

Мерц вважає, що перепалка між Трампом і Зеленським була "спровокованою ескалацією"03.03.25, 16:06 • 52572 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Фрідріх Мерц
Німеччина
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