Зеленский присвоил командующему ОТГВ "Харьков" Драпатому звание генерал-майора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующему оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Михаилу Драпатому звания генерал-майора, передает УНН.

«Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михаилу Васильевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», - говорится в указе.

Справочно

До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку «Херсон». Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

С февраля 2024 года назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае Михаил Драпатый сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск «Харьков».