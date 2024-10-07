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Зеленський присвоїв командувачу ОТУВ "Харків" Драпатому звання генерал-майора

Зеленський присвоїв командувачу ОТУВ "Харків" Драпатому звання генерал-майора

Київ • УНН

 • 39180 перегляди

Президент України підписав указ про присвоєння звання генерал-майора Михайлу Драпатому, заступнику начальника Генштабу ЗСУ. Драпатий також є командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачу оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Михайлу Драпатому звання генерал-майора, передає УНН.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Довідково

До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

З лютого 2024 року призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні Михайло Драпатий змінив Юрія Галушкіна на посаді командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
khersonХерсон
kharkivХарків

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