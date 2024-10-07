Зеленський присвоїв командувачу ОТУВ "Харків" Драпатому звання генерал-майора
Київ • УНН
Президент України підписав указ про присвоєння звання генерал-майора Михайлу Драпатому, заступнику начальника Генштабу ЗСУ. Драпатий також є командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачу оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Михайлу Драпатому звання генерал-майора, передає УНН.
"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Довідково
До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.
З лютого 2024 року призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.
У травні Михайло Драпатий змінив Юрія Галушкіна на посаді командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".