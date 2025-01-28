Зеленский поручил чиновникам дать отчет по американским программам, которые приостановлены

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет по программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Речь идет о гуманитарных программах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

«Сегодня поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы», - сказал Зеленский.

По его словам, Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через украинские общины, через различные организации.

«Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это касается многих сфер - от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления.

«Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, - приоритетные вещи мы обязательно поддержим», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США на 90 дней, пока не будет проведена проверка, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Так, известно, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) прекращает действие программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии России ищут убежище в Штатах.

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку новой администрацией США внешней помощи другим странам на 90 дней, указав, что военная помощь Украине «не остановлена».