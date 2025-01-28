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Зеленский поручил чиновникам дать отчет по американским программам, которые приостановлены

Зеленский поручил чиновникам дать отчет по американским программам, которые приостановлены

Киев  •  УНН

 • 9771 просмотра

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Президент поручил правительству отчитываться о приостановленных гуманитарных программах американской поддержки. Часть критических проектов планируют финансировать из госбюджета и обсудить с партнерами.

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет по программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Речь идет о гуманитарных программах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

«Сегодня поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы», - сказал Зеленский.

По его словам, Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через украинские общины, через различные организации.

«Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это касается многих сфер - от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления.

«Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, - приоритетные вещи мы обязательно поддержим», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США на 90 дней, пока не будет проведена проверка, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Так, известно, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) прекращает действие программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии России ищут убежище в Штатах. 

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. 

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью. 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку новой администрацией США внешней помощи другим странам на 90 дней, указав, что военная помощь Украине «не остановлена». 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика

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