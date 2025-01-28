Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо американських програм, які призупинені

Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо програм американської підтримки, які зараз призупинені. Йдеться про гуманітарні програми. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

"Сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. Це гуманітарні програми", - сказав Зеленський.

За його словами, Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через українські громади, через різні організації.

"Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що це стосується багатьох сфер – від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови.

"Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення всіх програм іноземної допомоги США на 90 днів, доки не буде проведено перевірку, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Так, відомо, що Служба громадянства та імміграції США (USCIS) припиняє дію програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію росії шукають притулок у Штатах.

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинення новою адміністрацією США зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів, вказавши, що військова допомога Україні "не зупинена".