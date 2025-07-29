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Зеленский поговорил с премьером председательствующей в ЕС Дании: согласились, что ВР должна проголосовать антикоррупционный законопроект на этой неделе

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив европейскую интеграцию Украины и законопроект об антикоррупционных органах. Стороны договорились о безотлагательном голосовании за президентский законопроект в Верховной Раде на этой неделе.

Зеленский поговорил с премьером председательствующей в ЕС Дании: согласились, что ВР должна проголосовать антикоррупционный законопроект на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил евроинтеграцию и законопроект об антикоррупционных органах с премьер-министром председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен, пишет УНН.

Провел разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Поблагодарил Данию за такую ощутимую и сильную поддержку Украины, которая усиливает нашу обороноспособность и помогает людям. Конечно, мы говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера. Сейчас Дания председательствует в Совете ЕС

- написал Зеленский в соцсетях.

"Нам нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения. - отметил Президент. - Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС".

Президентский законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе

- сообщил Зеленский.

Также, по его словам, стороны "согласовали наши следующие контакты: и двусторонние, и в рамках более широких международных форматов". "Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины", - отметил Президент.

Контекст

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что парламент собирают на заседание 31 июля для рассмотрения неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.

Главный комитет рассмотрит законопроект по НАБУ и САП завтра, антикоррупционный уже поддержал - нардепы29.07.25, 13:53 • 2658 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Верховная Рада
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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