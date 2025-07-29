Зеленський поговорив з прем'єркою головуючої у ЄС Данії: погодилися, що ВР має проголосувати антикорупційний законопроєкт цього тижня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив євроінтеграцію та законопроєкт про антикорупційні органи з прем'єр-міністеркою головуючої у ЄС Данії Метте Фредеріксен, пише УНН.

Провів розмову з Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Подякував Данії за таку відчутну та сильну підтримку України, яка посилює нашу обороноздатність і допомагає людям. Звісно, ми говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера. Зараз Данія головує в Раді ЄС - написав Зеленський у соцмережах.

"Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення. - зазначив Президент. - Зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС".

Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня - повідомив Зеленський.

Також, з його слів, сторони "узгодили наші наступні контакти: і двосторонні, і в межах ширших міжнародних форматів". "Продовжуємо працювати разом, щоб наближати справедливий і тривалий мир для України", - зазначив Президент.

Контекст

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що парламент збирають на засідання 31 липня для розгляду невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.

Головний комітет розгляне законопроєкт по НАБУ і САП завтра, антикорупційний вже підтримав - нардепи