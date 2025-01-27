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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
12:31 • 84423 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 100412 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

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Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 105435 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

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Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 105714 просмотра

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НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
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Зеленский подтвердил визит в Польшу и рассказал первые детали

Зеленский подтвердил визит в Польшу и рассказал первые детали

Киев  •  УНН

 • 4567 просмотра

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Президент Украины провел встречу с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней в Кракове. Обсудили военную поддержку, санкции против рф и вступление в ЕС, а также запланированные встречи с лидерами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что находится с визитом в Польше, а также рассказал о встрече с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней, передает УНН.

"Краков. Встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней. Военное укрепление нашего государства является важным для достижения справедливого и длительного мира. Рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Сейма Польши, в том числе и через усиление санкционной политики против россии", - сообщил Зеленский.

Отдельно речь шла о вступлении Украины в Европейский Союз, а также реализации совместных проектов по обустройству пунктов пересечения границы.

"Вклад Польши в поддержку нашей борьбы за свободу является очень весомым. Мы ценим всю помощь, которую Польша оказала нашему народу за все дни полномасштабной войны и до сегодняшнего дня. Спасибо!" - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Аушвица. Во время визита запланированы встречи с президентом Евросовета Коштой и президентом Франции Макроном.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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