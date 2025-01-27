Зеленский подтвердил визит в Польшу и рассказал первые детали
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней в Кракове. Обсудили военную поддержку, санкции против рф и вступление в ЕС, а также запланированные встречи с лидерами ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что находится с визитом в Польше, а также рассказал о встрече с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней, передает УНН.
"Краков. Встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней. Военное укрепление нашего государства является важным для достижения справедливого и длительного мира. Рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Сейма Польши, в том числе и через усиление санкционной политики против россии", - сообщил Зеленский.
Отдельно речь шла о вступлении Украины в Европейский Союз, а также реализации совместных проектов по обустройству пунктов пересечения границы.
"Вклад Польши в поддержку нашей борьбы за свободу является очень весомым. Мы ценим всю помощь, которую Польша оказала нашему народу за все дни полномасштабной войны и до сегодняшнего дня. Спасибо!" - резюмировал Зеленский.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Аушвица. Во время визита запланированы встречи с президентом Евросовета Коштой и президентом Франции Макроном.