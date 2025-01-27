Зеленський підтвердив візит до Польщі та розповів перші деталі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перебуває з візитом у Польщі, а також розповів про зустріч з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею, передає УНН.

"Краків. Зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею. Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти росії", - повідомив Зеленський.

Окремо йшлося про вступ України до Європейського Союзу, а також реалізацію спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

"Внесок Польщі в підтримку нашої боротьби за свободу є дуже вагомим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу за всі дні повномасштабної війни й до сьогодні. Дякуємо!" - резюмував Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах з нагоди 80-річчя звільнення Аушвіцу. Під час візиту заплановані зустрічі з президентом Євроради Коштою та президентом Франції Макроном.