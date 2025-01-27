Зеленський прибув до Польщі: візьме участь у заходах до 80-річчя звільнення Аушвіцу, заплановано низку зустрічей
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах з нагоди 80-річчя звільнення Аушвіцу. Під час візиту заплановані зустрічі з президентом Євроради Коштою та президентом Франції Макроном.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-річчя звільнення Аушвіцу, під час візиту заплановані зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному", пише УНН.
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"Президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу", - цитує видання Никифорова.
У програмі візиту, як повідомляється, - також "двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Євроради Коштою та із президентом Франції Макроном".
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