Зеленський прибув до Польщі: візьме участь у заходах до 80-річчя звільнення Аушвіцу, заплановано низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-річчя звільнення Аушвіцу, під час візиту заплановані зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному", пише УНН.

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"Президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу", - цитує видання Никифорова.

У програмі візиту, як повідомляється, - також "двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Євроради Коштою та із президентом Франції Макроном".

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